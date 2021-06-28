شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف غرامة ذبح الأضاحى وبيعها بشوارع الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة حظر اقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وذلك بناء على قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويعرض الخليج 365 غرامات ذبح وبيع الأضاحى بالشوارع وشروط الحصول على تصريح لإقامة الشوادر وعقوبة المخالف..

ممنوع إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق.

يمكن إقامتها داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.



تحصيل 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء لأصله.

قرار المنع يهدف إلى تلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها.

القرار والغرامات تطبق على الجمعيات أيضا.

فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد .

تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى .

