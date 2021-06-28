شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية تبدأ عودة أنشطتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكة العودة التدريجية لممارسة الأنشطة والفعاليات المختلفة، بعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى الإحصاءات اليومية التى تعلنها وزارة الصحة والتى وصلت إلى 498 إصابة مؤخراً، فيما تزال بعض الكنائس والأديرة متحفظة فى الإجراءات الإحترازية طبقا لظروفها.

فيما أعلن نيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم السريان بوادي النطرون، عن استقبال الزائرين للدير، وذلك بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو.

وناشد نيافة الأنبا متاؤس الزائرين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، والتعقيم بصورة مستمرة، نظرا لتزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

واعتذر نيافته عن استقبال الخلوات من الآباء الكهنة بالدير وذلك لحين إشعار آخر، دعاء للصلاة من أجل أن يرفع الله يده من أجل شفاء المرضى وتعزية لأهالى المتوفين.

كما أعلن الأنبا بيسنتى أسقف حلوان والمعصرة إقامة صلوات العشيات والقداسات في عيد دخول المسيح أرض مصر الماضى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، واستقبال الجمهور بنسبة 25% من سعة كل كنيسة ومراعاة عدم المصافحة وعدم التزاحم أثناء التناول والانصراف مباشرة عقب القداس وعدم التواجد بفناء الكنيسة، فيما بدأت القداسات في الإيبارشية منذ يوم 1 يونيو بنسبة 25 % وتعلق صلوات الثالث وباقى الخدمات بالمنازل لحين إشعار أخر والمعموديات تتم بحضور الوالدين وفردين أخرين لعدم التزاحم.

وعن حالات الانتقال تتم الصلاة بالمقابر بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا وحالات الانتقال الأخرى يمكن أن يصلى عليها في فناء الكنيسة.

وأوضح البيان أن دير الأنبا برسوم العريان يقتصر على المكرسات فقط، واستقبال الزائرين من الساعة 12 ظهراً وحتى 6 مساء.

وجاء بيان الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، فيما يخص الفترة المقبلة، توصيته بشأن العودة إلى الاجتماعات الروحية والأنشطة والخدمات والمؤتمرات والرحلات وكذلك مدارس الأحد، على أن تتخذ كل رعية التنظيم الذى تراه مناسبا للحفاظ على الأبناء وتجنب هذا الوباء ما أمكن ذلك.

وجاء بيان الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص أنه بعد التفكير في الأوضاع الحالية لفيروس كورونا، وحرصا على تنشيط الحياة الروحية والإيمانية للشعب بكل فئاته، وخاصة في الفترة الحالية فسوف يتم عودة الأنشطة والاجتماعات في الكنيسة بداية من يوم 14 يونيو مع مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة والتنسيق بحسب الظروف الخاصة بكل رعية.