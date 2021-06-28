شكرا لقرائتكم خبر عن سائق هيئة النقل العام بيقبض كام؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك هيئة النقل العام بالقاهرة أسطولا كبيرا من الأتوبيسات وصل عددها لـ 3 آلاف أتوبيس، ما بين أتوبيسات تعمل بالسولار وأخرى بالغاز وأخرى جديدة تعمل بالكهرباء، والنوعية الأخيرة تعمل الآن فى إطار التجربة، ويعمل على كل أتوبيس فردين "سائق ومحصل" ، حيث يصل عدد العاملين بالهيئة 27 ألف عامل وموظف، ما بين "عامل - محصل - سائق- موضف _ عمال صيانة - مهندسى الصيانة - عمال الورش الفنية - عمال جراجات الهيئة " وغيرهم الكثير.

ومع انتشار أتوبيسات النقل العام بشوارع محافظات القاهرة الكبرى، يأتى سؤال "سائق الهيئة بيقبض كام؟"، ويختلف راتب موظفى الهيئة حسب أماكنهم، ولكن أهم العاملين بالهيئة هم السائقون كونهم عصب المنظومة .

ويقول اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ" الخليج 365"، إن المحصل والسائق يحصل على 12% من قيمة التذكرة الواحدة، وهذا حافز كبير جدا ويمثل دخلا كبيرا للعمال بالإضافة إلى راتبه الأساسى.

وأكد رئيس الهيئة، أن المحصل والسائق الأكفأ يصل راتبه من 7 لـ 8 آلاف جنيه شهريا، وأقل موظف راتبه ألف جنيه وهذا للموظف "الخايب" الذى لا يعمل، ويتم حساب راتب المحصل أو السائق حسب نسب التحصيل.