شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن القديس كردنوس البابا الرابع للكنيسة الأرثوذكسية فى ذكرى نياحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الاثنين، بذكرى رحيل القديس كردنوس الرابع من باباوات الكرازة المرقسية وقد تعمد هذا الأب من يد القديس مرقس الرسول كاروز الديار المصرية، كما تعلم علوم الكنيسة وبعد نياحة البابا ميليوس رسم بابا للكرسى المرقسى فى 7 توت (5 سبتمبر سنة 95 م.).

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن البابا الرابع للكنيسة الأرثوذكسية المصرية.

1 - المدينة الأصلية له: الإسكندرية، مصر

2 - الاسم قبل البطريركية: كرذونوس

3 - تاريخ التقدمة: 7 توت - 5 سبتمبر 95 للميلاد

4 - تاريخ النياحة: 21 بؤونه - 15 يونيو 106 للميلاد

5 - مدة الإقامة على الكرسي: 10 سنوات و9 أشهر و10 أيام

6 - محل إقامة البطريرك: المرقسية بالإسكندرية

7 - محل الدفن: كنيسة بوكاليا.

8 - الملوك المعاصرون: دومتيانوس - نوفا – تراجان.