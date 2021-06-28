شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: شهادة الخدمة العامة للإناث غير مطلوبة فى التقديم لوظائف الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن شهادة الخدمة العامة للإناث المتقدمين لوظائف الهيئة غير مطلوبة فى مرحلة تقديم الأوراق التى ستبدأ من الأحد المقبل 4 يوليو وتنتهى 4 أغسطس.

وأوضح الوكيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الإعلان الخاص بالوظائف التى تم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة تم خلال طلب 300 وظيفة فى مختلف المجالات والتخصصات، كاشفا أنه سيتم العمل وفقا لحاجة العمل سواء بالقاهرة أو بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

وأضاف الوكيل، أن هناك وظائف لـ3 رؤساء قطاعات و3 مدير عام بالإضافة إلى 35 وظيفة بالمكافأة الشاملة، لافتا إلى أنه سيتم قبول كافة الطلبات وعمل الاختبارات لجميع المتقدمين لاختيار الأفضل لهذه الوظائف.

ومن المقرر أن تبدأ هيئة المحطات النووية اليوم الأحد في بدء بيع وسحب كراسات التقدم على إعلان الوظائف الشاغرة بالهيئة ولمدة 3 أسابيع حتى الأحد 3 يوليو بمقر الهيئة بميدان رابعة العدوية من الساعة الـ9 صباحا وحتى الساعة الـ6 مساء.

وأعلنت هيئة المحطات النووية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي للهيئة عن الإعلان رقم 2 لسنه 2021 بحاجتها إلى شغل بعض الوظائف بالتعيين عن طريق المكأفاة، وتتلقى الهيئة طلبات الحصول على الوظائف داخل مقرها الرئيسي ب 4 طريق النصر- ميدان هشام بركات " رابعة العدوية سابقا" - مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتبلغ تكلفة الكراسة للوظائف العليا 200 جنيه والعاديين 100 جنيه سيتم سدادها عبر ماكينات الدفع أو نقدا من خلال فرق ومجموعات ستقوم بتقديم وتذليل كافة الصعوبات للراغبين فى التقدم من شتى جميع أنحاء الجمهورية بمقر الهيئة.