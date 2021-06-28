شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسعار الجديدة.. تعرف على قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نرصد نموذجا لقيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر يوليو المقبل، والذى سيشهد تطبيق الأسعار الجديدة للعام المالى 2021/2022 وفقا لخطة رفع الدعم التى أعلنت عنها الوزارة العام الماضى، ومن المقرر أن تنتهى فى يوليو 2025، ويتم تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة بداية من أغسطس المقبل.

وفيما يلي نموذج لقيمة فاتورة الاستهلاك حسب كل شريحة:

- 50 كيلووات ساعة = 25 جنيها

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50 * 0.48 قرش = 24 جنيها

مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه ‎

- 100 كيلووات ساعة = 54 جنيها ‏‎‏

50*0.48=24 جنيها

‏ 50*0.58= 29 جنيها

مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه ‎

- 200 كيلووات ساعة = 165 جنيها ‎

200*0.77=154 جنيها

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‏

4-350 كيلووات ساعة = 315 جنيها

200*0.77=154 جنيها

‏150*1.06=159 جنيها

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‎

- 400 كيلووات ساعة = 392 جنيها

200*0.77=154 جنيها

150*1.6= 159 جنيها

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎

- 650 كيلووات ساعة = 668 جنيها ‎ ‏‎

200*0.77=154 جنيها

350*1.06=371 جنيها ‎ ‎

155*1.28=128 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎

- 750 كيلووات ساعة = 1075 جنيها ‎ ‏

750*140=1050 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها ‎

- 1000 كيلووات ساعة = 1305 جنيهات ‎

1000 * 1.28 = 1280 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها ‎

- 1200 كيلووات ساعة = 1780 جنيها ‎

1200 * 1.45 = 1740 جنيها ‎

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها ‎

- 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها

2000*1.45=2900 جنيها‎

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها

وفيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2021/2022 :

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرشا)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 58 قرشا )

في حالة تجاوز الاستهلاك 100 ك.و.س/شهر

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرشا)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 106 قروش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 128 قرشا)

6-في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر، من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 128 قرشًا).

7-في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).