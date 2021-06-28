شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف محطة لإنتاج الكهرباء فى سامراء بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، عن بالغ إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين لانتاج الكهرباء فى سامراء بدولة العراق الشقيقة بصواريخ كاتيوشا، مما تسبب فى أضرار مادية جسيمة بالمحطة.

وأكدت مصر- فى بيان صادر عن وزارة الخارجية- على تضامنها مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنه واستقراره فى مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مُعربة عن دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.