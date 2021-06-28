الحكم على 3 متهمين بـ "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، حكمها على 3 متهمين في قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت منذ عامين بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهمًا حضوريًا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتي شهدت وقوع أحداث عنف.