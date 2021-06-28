شكرا لقرائتكم خبر عن «بيمشوا عكس الاتجاه».. كامل الوزير: النقل الثقيل يسبب كوارث على الطرق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مساحة محور سمالوط على نيل المنيا تبلغ 24 كيلو مترا، ويربط مناطق التنمية الزراعية غرب المنيا بمنطقة المحاجر والرخام شرق النيل، مرورا بسمالوط ذاتها.

وأضاف «الوزير» خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن هناك طرق كثيرة مخطط إنشاؤها لربط الصعيد بقارة إفريقيا، ومنها طريق الصعيد الصحرواي الغربي، (القاهرة- أسوان الغربي) لافتًا إلى إنجاز 7 آلاف كيلو متر في المشروع القومي للطرق حتى الآن، منها 1155 كليو في طريق الصعيد الصحراوي الغربي.

وتابع وزير النقل أنه بنهاية طريق الصعيد الصحراوي الغربي، سيكون هناك 30 ألف كيلو طرق تم إنجازها.

أما عن الحوادث التي تقع على الطرق الرئيسية فأرجع الوزير أسبابها إلى وجود سيارات نقل ثقيل تسير على الطريق بجانب الملاكي، وأيضا ارتفاع حمولة النقل، مضيفا أن ذلك جعلنا نفكر في فصل طريق النقل عن الملاكي، وهو ما حدث الآن في طريق القاهرة- أسوان الغربي حيث تم تخصيص حارات للنقل وحارات أخرى للملاكي.

وأردف كامل الوزير أنه هناك سائقين يسيرون عكس الاتجاه رغم تخطيط الطرق بشكل سليم، وهذا ما يسبب وقوع الحوادث، محذرًا من خطورة السير عكس الاتجاه، لما يترب عليه من كوارث.

وقال وزير النقل إن الطريق الصحراوي الغربي، يوجد به مساحات مناسبة بين الحارات، لتفادي الأضرار في حالة عدم القدرة على السيطرة على المركبة، مشيرًا إلى أن تكلفة طريق القاهرة- أسوان الغربي بلغت 26 مليار جنيه بطول 1155 كيلو مترا.