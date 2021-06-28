شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسند الحكومة إدارة السكة الحديد لشركة أجنبية؟ كامل الوزير يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تكلفة طريق القاهرة- أسوان الغربي تبلغ 26 مليار جنيه، بإجمالي أطوال 1155 كيلو متر.

وأكد الوزير خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أنه لا يمكن خصخصة الطرق، مشيرا إلى أن الشركات المصرية الوطنية تستطيع تنفيذ الطرق على أعلى مستوى.

وأشار وزير النقل إلى أن تكلفة تكاليف إنشاء المشروع القومي للطرق تبلغ 150 مليار جنيه، لافتا إلى أن شركات أجنبية ستتولى إدارة وتشغيل القطار الكهربائي والمونوريل.

وأوضح الوزير أن تكلفة إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق تبلغ 97 مليار جنيه، مشيرا إلى أن 90% من موظفي الشركة الفرنسية التي ستتولى إدارة وتشغيل الخط الثالث مصريون.

ولفت إلى أن الشركة الفرنسية ذاتها ستتولى إدارة القطار الكهربائي ابتداء من أكتوبر، معلقا: «ليس هناك ما يمنع من إشراك شركات خاصة أو أجنبية في إدارة قطاع البضائع بالسكك الحديدية».

وأضاف الوزير: «إذا لم يستجب موظفو السكك الحديدية للتطوير سنأتي بشركة أجنبية لإدارة المنظومة».