شكرا لقرائتكم خبر عن سد النهضة .. عمرو أديب: مصر الآن في مرحلة «عدانا العيب وأزح» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو أديب إن «مصر الآن في مرحلة عدانا العيب وأزح في موضوع سد النهضة».

واضاف أديب خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن مصر سلكت كافة الجهود الدبلوماسية في أجل التوصل لاتقاق عادل بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي.

وتابع قائلًا: «مصر كدة تروح للاتحاد الاوروبي هيقول عداك العيب وأزح، يا أمريكا هتقول عداك العيب وأزح، يا مجتمع يادولي هيقول عداك العيب وأزح».

ومضى يقول: «هناك مقترح من دولة الكونغو وصل إلى السودان لتوقيع اتفاق مرحلي بشأن الملء الثاني للسد ولكن السودان وضعت شروط لقبول الاتفاق أو خريطة الطريق لهذا الاتفاق وهي اربعة شروط تشمل توقيع الاتفاق في غضون أربعة أشهر، وأن يكون الاتفاق مبنيا على ما تم الاتفاق عليه، وتبني الاتفاق من قبل الاتحاد الأفريقي والدول الأخرى المنخرطة في الموضوع، ووجود ضمانات من المجتمع الدولي».

واختتم أديب: «حتى الآن لا أحد يعلم هل سيتم هذا الاتفاق المرحلي أم لا، وهل ستوافق عليه إثيوبيا وفقا للشروط التي وضعها السودان».