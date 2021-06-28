ضبط مصنع مخالف لتدوير زيوت الطعام جنوب الجيزة

وفي ذلك الإطار تمكن حي جنوب الجيزة بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضبط اصحاب قطعة ارض فضاء بشارع المجزر الآلى بالمنيب يتم فيها إعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمه لاستخدامها مره أخرى وتم التحفظ على المضبوطات وايداعها مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012