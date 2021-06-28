شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع مخالف لتدوير زيوت الطعام جنوب الجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت محافظة الجيزة من خلال الأحياء والمراكز حملات لضبط المخالفين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .
وفي ذلك الإطار تمكن حي جنوب الجيزة بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضبط اصحاب قطعة ارض فضاء بشارع المجزر الآلى بالمنيب يتم فيها إعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمه لاستخدامها مره أخرى وتم التحفظ على المضبوطات وايداعها مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.