شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: زيارة الرئيس لبغداد تؤرخ لمرحلة جديدة في العمل العربي المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن السياسة الخارجية للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صارت محط أنظار وتقدير العالم كله ، شأن التقدير العالمي لمنجزات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأضاف وزير الأوقاف فى تصريحات له اليوم، أن زيارة الرئيس السيسي لبغداد، أثلجت قلب كل مصري وعربي ، وهي زيارة تَنُمُّ عن رؤية عظيمة لقائد حكيم ، وأعادت الروح للعمل العربي المشترك ، بما يؤرخ لمرحلة جديدة في العمل العربي المشترك ويخدم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين من جهة والمصالح المشتركة للأمة العربية من جهة أخرى.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم فى العاصمة العراقية بغداد، في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وذلك فى إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثى التى انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان فى استقبال الرئيس بمطار بغداد الدولى الرئيس العراقى برهم صالح.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الزيارة التاريخية للرئيس إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً، تأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وتأتي مشاركة الرئيس في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، في إطار البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.