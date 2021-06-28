شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام لـ"إكسترا نيوز": لدينا خطة استراتيجية لاسترداد الآثار المهربة للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حمادة الصاوى النائب العام، إن إعادة الآثار المصرية التي تم تهريبها حدث عظيم ومهم بالنسبة لنا جميعا، كما أنه رسالة للكل أن مصر لا تترك حق من حقوقها ولا تتنازل عنها على الإطلاق، متابعا، لدينا خطة استراتيجية تواكب خطة الدولة باسترداد أى آثار تم تهريبها في الخارج.

وأضاف النائب العام في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن إعادة الأثار المصرية المهربة في الخارج رسالة بأن مصر تستطيع أن تسترد أى حق من حقوقها، وهذه هي الرسالة والمعنى الجميل في إعادة الأثار.

وتابع المستشار حمادة الصاوى، أن إعادة الآثار المصرية المهربة هي ثمار ونتيجة لتكاتف جهات الدولة من وزارة خارجية ووزارة آثار وسفارتنا في فرنسا وتعاون قضائى على أعلى مستوى بين السلطات القضائية المصرية والفرنسية لأن لدينا مناخ دولى الآن وفرته لنا الدولة استطعنا من خلاله إعادة الآثار المصرية، فعودة الآثار نتيجة طبيعية ، وهذا النهج سنتبعه في أي قضية تهريب آثار.

واستطرد النائب العام، هذا الحدث نجاح لنا وللدولة وللجميع، وأن نعود ولدينا آثارنا والتى ستعرض فى متحفنا وسنفرح بها لأن هذا تاريخنا وتراث مصر لا يمكن أن نفرط به وشكرا لجميع من تعاون معنا.