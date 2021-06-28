شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: فرش 10246 مسجدا بـ3.5 مليون متر سجاد بتكلفة نصف مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، وضع عمارة المساجد فى مقدمة أولوياتها، حيث تم خلال 7 سنوات، إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد بمعرفة الوزارة ومن أموالها بمبلغ (3,973,399,186) جنيهًا، بالإضافة إلى ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف بنحو (3,2) مليار جنيه، ليكون إجمالى ما تم صرفه 7 مليارات جنيه فى إحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد.

وأوضحت وزارة الأوقاف فى تقرير حديث لها، أنها تمكنت خلال 7 سنوات من الانتهاء من فرش نحو 10246 مسجدًا، بإجمالى مساحات سجاد نحو 3499793 متر، بتكلفة إجمالية 500,091,250 جنيه .

كما أوضحت تقرير وزارة الأوقاف، أن الوزارة استطاعت تحقيق رقمًا قياسيًّا فى افتتاح المساجد الجديدة التى تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (1503) مسجد جديد فى الفترة من 4 ديسمبر 2020م حتى يوم الجمعة 25 يونيه الجارى، ما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.