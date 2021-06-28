شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: سرعة انتهاء تركيب كاميرات مراقبة للمدارس المخصصة لجان ثانوية عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات بسرعة الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة لجميع المدارس التي تنعقد بها امتحانات الثانوية العامة على أن يتم تسليم الكاميرات لمديري المدارس ومسئولي العهد ومسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، ويتم العمل على مدار الساعة للانتهاء قبل الامتحانات تحت إشراف مسئولي الأمن.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على منسقى التابلت على مستوى الجمهورية بيانات الطلاب المقيدين بالثانوية العامة ومستهدف لأداء الامتحان بالتابلت، والذين تبين إجراء تهكير لأجهزتهم عن طريق فتح ثغرة أمنية بالأجهزة بهدف استخدامها فى الغش أثناء الامتحانات، وذلك للتحقيق معهم وإعداد تقرير عن الأجهزة حيازتهم، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وشددت الوزارة في خطاب لها، أنه في حالة التهاون في هذا الإجراء سيتم اتخاذ إجراءات في غاية الحزم مع المقصرين، مشيرة إلى أن إجمالي الأجهزة التي تم تهكيرها 1982 جهاز.