شكرا لقرائتكم خبر عن منزل مجهز و5 أفدنة للشباب.. تفاصيل مشروع بشاير الخير بالوادى الجديد (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى تلفزيون الخليج 365 جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات القرى النموذجية (بشاير خير الوادى) بقرية المنيرة والتي تشمل 3 قرى متكاملة، وتم توزيع الدفعة الأولى منها بعد فوز 80 منتفعا بالقرعة العلنية بين المستوفين للشروط.

ويعتبر مشروع القرى النموذجية بالمحافظة فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، حيث جرى الإعلان عن شروط التقديم للحصول على منزل ريفى وهى تتمثل فى أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها منذ 5 سنوات وأن يكون السن متراوحا بين 20 إلى 40 سنة وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسى "متوسط على الأقل" وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية أو معفى منها طبقا للقانون .

ويعتبر المشروع ضمن خطة الجذب السكانى التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع بنوك حكومية ومؤسسات خيرية، لتوفير مسكن مناسب وفرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، بواقع عدد 3 قرى، تشمل القرية الواحدة على 100 منزل مصمم على الطراز البيئى، مساحة المنزل الواحد 110 م2 ملحق به مساحة مخصصة لتربية الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تسليم كل منتفع مساحة أرض 5 أفدنة مستصلحة بالكامل ومجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية.

وتضمنت الشروط ألا يكون المتقدم مستفيدا من نظام وضع اليد أو التأجير مقابل انتفاع من صندوق استصلاح الأراضي أو الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية أو أية مشروعات للخريجين بكافة أنواعها وألا يكون حاصل على مشروع تاكسى أو بيت ريفى أو أرض أو شقة تخص المحافظة أو الإسكان الاجتماعى أو شطب بيتك وألا يكون له سجلا تجاريا يفيد بممارسته نشاطا تجاريا وألا يكون حكم عليه فى قضية مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره ويثبت ذلك من خلال صحيفة جنائية ولا يجوز للمنتفع أن يغادر المنزل وموقع العمل لمدة 5 أيام متواصلة، وفى حال ثبوت ذلك يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه على أن تكون الأولوية فى القبول لصغار السن وخريجى الزراعة والطب البيطرى من أهالى مركزى الداخلة وبلاط وأن يتقدم المنتفع ب18 خطابا بالإفادات التى تؤكد عدم انتفاعه مطلقا من كافة الجهات التى تصدر تلك الخطابات.