شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. شهر يوليو يشهد توريد 1,9 مليون جرعة لقاح كورونا من "كوفاكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: السكة الحديد تكشف تفاصيل اصطدام قطار بسيارة بين محطتى "سيلا ـ الناصرية" وزير النقل: سأتابع بشكل دورى ومفاجئ العمل بالسكة الحديد وسنجازى المتهاون التعليم العالى: تمويل 4 مشروعات بحثية من هيئة العلوم تحفيزا للبحث العلمى وزير التعليم العالى: نطبق المرونة فى التنسيق لطلاب مدارس stem ونحرص على العدالة وزيرة الصحة: شهر يوليو يشهد توريد 1,9 مليون جرعة لقاح كورونا من "كوفاكس" جهاز تنظيم الكهرباء ينشر نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر وخفض الفاتورة وزيرة الهجرة تهنئ الطلبة المصريين الأوائل بالمرحلة الثانوية العامة بالكويت القوى العاملة: الخميس إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو