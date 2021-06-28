شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: افتتاح 3 مراكز علاج إدمان قريبا.. وانخفاض التعاطى بالجهاز الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، إن حجم الطلب على العلاج من الإدمان فى الجهاز الإدارى للدولة فى الآونة الأخيرة تنامى بشكل كبير، موضحا أنه خلال الـ6 شهور الأخيرة، حوالى 60 ألف مدمن قدموا على طلب العلاج من الإدمان.

وأضاف مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، فى تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أنه فى عام 2014 كان هناك 12 مركز علاج للإدمان، ولكن الآن أصبح لدينا 27 مركزا على مستوى 17 محافظة، وكذلك هناك 3 مراكز سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة لعلاج الإدمان.

وتابع مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى: فى 2014 كانت نسبة التعاطى للمخدرات 10 % ولكن الآن نسبة التعاطى 5,9 %، وكذلك فى السابق كانت نسبة تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى 8 % ولكن الآن انخفض إلى 2 %.

ولفت مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، إلى أنه فى عام 2017 كانت نسبة سائقى الحافلات المدرسية 12 % ولكن الآن أصبح 1,8 % بعد تكثيف الحملات ضد مدمنى المخدرات.