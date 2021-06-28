بعد انخفاض إصابات كورونا.. كنائس بني سويف تلغي نظام الحجز المسبق للقداسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، إلغاء نظام حجز قداسات الصلاة؛ وذلك بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا، طبقا لبيانات وزارة الصحة المصرية.

وترأس الأنبا غبريال، الاجتماع الشهري لكهنة إيبارشية بني سويف؛ لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بالإجراءات الكنسية؛ للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد، وانخفاض نسبة الإصابات، حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وقرر أسقف بني سويف - بعد مناقشة الأمر مع مجلس كهنة الإيبارشية - اتخاذ 3 قرارات، هي: "استئناف كافة الأنشطة والخدمات باستثناء خدمة مدارس الأحد ابتدائي تكون بنسبة حضور 50%، وإلغاء نظام الحجز المسبق لحضور قداسات الصلاة بكنائس الإيبارشية، والتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية خلال القداسات من تعقيم الكنائس والتباعد وارتداء الكمامات خلال القداسات".

وكان أعلن مركز معلومات إيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس بمحافظة الأقصر، عن البدء فى تطبيق "خط ساخن" لحجز القداسات والصلوات، وذلك للمساهمة فى تقليل أعداد المشاركين فى الصلوات عقب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا داخلها، ولتطبيق الإجراءات الإحترازية لمكافحة العدوى بفيروس كورونا.

وبدأت كنائس الإسكندرية من الأسبوع الماضي، إقامة القداسات الإلهية بشكل يومي، ويتم الحضور إليها بنظام الحجز المسبق، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكدت كنائس بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إمكانية حضور كل مصلٍ، قداس واحد أسبوعيا، ويمكن للمصلين حضور 3 قداسات على مدار صوم الرسل، إلا أن كنائس الصعيد، وعلى رأسها كنائس سوهاج، قررت إتاحة قداس واحد فقط للمصلي على مدار الصوم كله، والذي يمتد لقرابة 3 أسابيع.

وقررت إيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، تخصيص خط ساخن لحجز القداسات وهو "01207174671"، حيث أنه تم توفير هذا الخط الساخن للعمل طوال أيام الأسبوع منذ 10 صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، ومساءاً من الساعة الخامسة وحتى الثامنة والنصف، للمساهمة فى منع التجمعات والتكدس داخل الكنائس، حيث يقوم المتصل بحجز القداسات لحضورها فى عدد من كنائس المحافظة ومنها "كنيسة العذراء مريم وكنيسة الملاك ميخائيل وكنيسة الأنبا بولا، وكنيسة الأنبا أنطونيوس، وكنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة السواقى"، كما يتم الحجز بجانب القداسات عبر الخط الساخن للحصول على الخدمات المختلفة ومنها "الأحوال الشخصية وتوثيق عقود الزواج واستعلامات مركز المعلومات والمشورة الأسرة وخدمات القديس يوليوس الأقفهصي".

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