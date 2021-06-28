الطفل الفائز بجائزة الدولة في الابتكار: اخترت تطبيق العاصمة الإدارية لأنه غير مسبوق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الطفل إياد معتز، إنه سعيد بعد فوزه بجائزة الدولة للمبدع الصغير في مجال الإبداع والابتكار فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية عن عمل تطبيق العاصمة الإدارية.

وحول طبيعة التطبيق الذي أنشأه إياد، قال: "هذا التطبيق خاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أشبه بالمنصة الرقمية لكل ما تضمه العاصمة من أحياء وما تشتمل عليه من أماكن ترفيهية وثقافية جاذبة للجمهور والاستثمار، وهو ما يمكن استغلاله في الترويج السياحي للعاصمة الإدارية".

إياد الذي يحلم بأن يسلك طريقه في البرمجة الرقمية، أكد أنه فكرة هذا التطبيق كانت مختلفة في بداية الأمر، إلا أنه استقر على أن يختار العاصمة الإدارية الجديدة، بدلًا من المناطق الأثرية والسياحية المعروفة في مصر، نظراً لأنها تمثل المستقبل، كما أن هذا الدليل حول العاصمة الإدارية غير مسبوق على عكس أغلب المناطق الأثرية، فإن لها الكثير من المواقع التي تقوم بالترويج لها طول الوقت.

وأعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، بحضور الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء اللجنة العليا للجائزة الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، الدكتورة رشيدة الشافعي، المهندس زياد عبد التواب، الكاتبة فاطمة المعدول، التشكيلي الكبير محمد عبلة، الدكتور محمد المنسي قنديل، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الكاتب محمد عبد الحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، المستشار محمد الموافي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة، وأعضاء لجان التحكيم والفرز في مختلف فروع الجائزة.



يذكر أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تم الإعلان عنها في نهاية فبراير الماضي وتضم فئتين عمريتين الأولى من 5 إلى 12 عام والفئة الثانية من 12 إلى 18 عامًا وتشمل ثلاثة مجالات الأول الآداب في أفرع القصة والشعر والمسرح والثاني في الفنون في أفرع الرسم والعزف والغناء أما المجال الثالث هو الإبداع والابتكار في فرعي التطبيقات والمواقع الالكترونية بالإضافة إلى الابتكارات العلمية.

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