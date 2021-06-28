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البابا تواضروس يلتقي مدربي "1000 معلم كنسي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

التقى البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، بالمجموعة الأولى من مدربي "1000 معلم كنسي" في الملتقى الخاص بهم والذي انعقد في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وألقى على المدربين الحاضرين المحاضرة الختامية للمؤتمر.

وبدأت فعاليات المؤتمر يوم الخميس الماضي وتنتهي فعالياته بعد ظهر الغد، وحضره 73 من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من 23إيبارشية، وهم الذين تميزوا خلال المستويات الثلاثة من مشروع قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ.. تراث كنيستنا روح وحياة" لتدريب 1000 معلم كنسي، وركز المؤتمر على الجانب المعلوماتي الذي يجب أن يتزود به المدرب في خدمته وتعليمه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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