شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم أسوان تحصد المركز الرابع جمهوريا في مسابقة المبدع الصغير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الطالب مازن ياسر حمدي، من مدرسة المهندس محمد مكاوي يعقوب، التابعة لإدارة أسوان التعليمية، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة (المبدع الصغير) للعام الدراسي 2021/2020.

وقدّم الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، التهنئة لمدرسة الطالب ومعلمي وموجهي الكمبيوتر وعلى رأسهم الموجه العام، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات المشاركين في مختلف المسابقات والأنشطة على مستوى الجمهورية.