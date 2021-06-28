شكرا لقرائتكم خبر عن «القومية للأنفاق»: الدولة لن ترفع أسعار تذاكر المترو وستبحث عن بدائل لزيادة الاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن قرار إسناد إدارة الخط الثالث من مترو الأنفاق إلى الشركة الفرنسية، سينعكس بالإيجاب على المواطن المصري، متابعا: «الشركة مش هتسمح بحدوث تأخيرات أو أعطال.. الخطوط ستكون على أعلى مستوى».

وأضاف والي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»: «الشركة الفرنسية مسؤولة فقط عن الإدارة والتشغيل والصيانة، وليس لها أي دخل في تحديد سعر تذكرة المترو.. الدولة لن ترفع أسعار تذاكر المترو ولكنها ستبحث عن بدائل لزيادة الاستثمارات داخل المترو، عن طريق إنشاء مولات وساحات انتظار سيارات وغيرها من الأمور».

وشدد رئيس الهيئة القومية للأنفاق على أن فكرة زيادة سعر تذكرة المترو غير موجودة، وتطوير الخط لن يؤثر على المواطن بالسلب، منوها إلى أن الهيئة اشترطت في التعاقد تواجد العمالة المصرية بنسبة 90% وأكثر، مسترسلا: «العمالة المتواجدة سيتم تدريبها وتأهيلها على أيدي خبراء فرنسيين».

وأوضح أن الهيئة وضعت خطة لتطوير خطي المترو الأول والثاني لكي يواكبوا الخط الثالث، مضيفا: «قمنا بشراء 2014 قطارا جديدا للخط الأول بالإضافة إلى شراء 11 قطار للخطين».