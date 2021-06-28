شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: أزمة سد النهضة فى أولويات تحركات مصر الخارجية وموقفنا ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية فى بغداد هى قمة تعاون، وزيارة الرئيس السيسى إلى العراق هى الأولى لرئيس مصرى منذ 30 عاما، معقبا: "هناك جلسات عمل وزيارات متبادلة مع الدول الثلاث، وهناك ترتيب كبير وتفاهمات ملموسة على أرض الواقع للدول الثلاث يتم بلورتها لصالح الثلاث شعوب".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى أنه تم إبرام اتفاقيات، ومن أهمها فى قطاع الطاقة الخاص بالبترول وربط الكهرباء ما بين مصر والأردن والعراق، وأن مصر لديها فائض كبير من إنتاج الكهرباء يعادل ضعف ما يتم استخدامه فى مصر، ومد أنبوب النفط من العراق إلى الأردن ثم لمصر، وكذلك فى مجال البتروكيمياويات، وكذلك فى قطاع الصناعة والمراكز الصناعية بالدول الثلاثة، وقطاع التشيد والبناء والبنية التحتية، ومصر ليها خبرة كبيرة فى هذا المجال".

وتابع: "يتم إعطاء دفعة كبيرة على مستوى رئاسى للمشروعات على أرض الواقع، وهناك تنسيق عالى بين الدول الثلاث لحل أى عقبة تواجه أى دولة ، بالإضافة إلى أن هناك تعاونا اقتصاديا وأمنيا وتبادلا للمعلومات والاستخبارات وتبادلا للمعلومات والخبرات فى مكافحة الإرهاب، ويشكل الإرهاب خطرا كبيرا على العالم.

وعن أزمة سد النهضة، أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن كل تحركات مصر الخارجية على رأس أولوياتها هى سد النهضة، لأنه أمن قومى مصرى، وهناك ثبات بالموقف المصرى للوصول إلى اتفاق عادل وملزم ليحفظ لمصر والسودان حقوقهم التاريخية، والجانبان العراقى والأردنى أبديا كل الدعم لمصر من أجل تحقيق الهدف، حيث إن مساحة مصر صحراء وليس بها أمطار والمصدر الوحيد للمياه هو النيل، وحصة مصر 55 مليار متر مكعب ونصيب الفرد 500 متر مكعب خلال العام وبمقياس الأمم المتحدة تعد مصر فى فقر مائى شديد، وأكثر من نصف سكان مصر يعملون فى الزراعة، و77 مليون مصرى يعيشون على الرقعة الزراعية، والأمر لا يحتمل إلا وصول مصر لاتفاق ملزم وقانونى".

وعن قضية اليمن وليبيا، قال السفير بسام راضى "مبادئ مصر ثابتة حيال كافة القضايا الإقليمية وتدعم مفهوم الدولة الوطنية، معقبا: "ثوابت مصر دائمة مع الدولة الوطنية والمؤسسات الوطنية والحكومة الوطنية والمؤسسات العسكرية، لا للميليشيات المسلحة، لأن كل هذا يأكل من الدولة الوطنية ويعكس مقدرات الشعوب وموارد الدولة، والموقف المصرى تفعيل رابط الشعوب انتخابات موحدة وجيش موحد قوى نظامى والدولة الوطنية هى مسئولية تقع عليها، وما دون ذلك يستفيد الميليشيات من موارد الدولة دون أى مسئولية".

وعن أزمة وباء فيروس كورونا أوضح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك تعاونا بمشروعات المجمعات الدوائية بين مصر والعراق، وهناك اتفاق بين وزيرة التجارة والصناعة المصرى والعراقى على إنشاء مصانع دوائية، وهذا يهم بعد الموجه الثالثة وتأثيرها على العالم، ومؤكدا أن الدول الثلاثة من الممكن تأثر على تحريك الأسعار حول العالم، وهناك مشروعات قومية أشاد بها ورئيس الوزراء أكثر من مرة فى الاجتماع عن تجربة مصر التى حققت نتائج كبيرة على أرض الواقع".