شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: لدينا 377 مشروعا بمحفظة إنمائية قيمتها 25 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، عن إطلاق كتابًا يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولى، يوم الثلاثاء المُقبل من كلية لندن للاقتصاد، قائلة: "الكتاب يوثق تجربة مصر الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ومصر لديها تجربة التعاون مع العالم فى صياغة مشروعات ومنها محطة بحر البقر لتحلية المياه ومبادرة حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة ومحطات أخرى لمعالجة المياه، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، ولدينا 377 مشروعا ومحفظة إنمائية 25 مليار دولار، وهذه جميع المشروعات المتوجدة على الخريطة، والمستفيد هو شريك التنمية".

وأضافت الدكتور رانيا المشاط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه عبر برنامجها مساء دى ام سى المذاع على قناة دى ام سى، :"الفكرة تجربة توثق ومعروفة، وهذه المشروعات يتم مطابقتها مع أهداف التنمية المستدامة بمعايير عالمية، والهدف منها إبراز ما قامت به مصر وتجربة لدول أخرى لتسيير ما انتهجته مصر فى الاقتصاد، والوزارة اختارت مفهوم جديد، الخماسية الاقتصادية، وكان هناك خوف ما بعد كورونا من انعزال الدول، ولكن فى الكتاب يوجد هناك منصات تعاون مشترك مع كل شركات التنمية، وندعم رؤية 2030، وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع وحرص الحكومة على الشفافية".

وتابعت :" مصر منفتحة على التعاون الدولى، وخلال شهر يوليو هناك فاعليات من الأمم المتحدة، ليعكس ما يحدث من خلال التعاون الدولى، والتمويل الانمائى له خصوصية وبيبقى هناك شراكة ما بين الدولة والمؤسسات المالية والدول ودائما أسعار الفائدة متدنية وهناك فترة سماح بين 5 لـ7 سنوات وسداد على متوسط 20 عاما".