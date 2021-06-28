شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للسيارات: الانتهاء من تصنيع السيارة الكهربائية في النصف الثانى من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هانى الخولى العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إن الأجزاء الخاصة بالسيارة الكهربائية التي سيتم تصنيعها في مصر جاءت لمصر خلال الفترة الماضية، وتم تسملها من الشركة الصينية، موضحا أن شركة النصر للسيارات في مرحلة الاختبار لتلك السيارات قبل تصنيعها، وأن الانتهاء من تصنيع أول سيارة كهربائية في النصف الثانى من عام 2022.

وأضاف العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن هناك وفد صيني سيصل مصر الأسبوع المقبل لمتابعة الاختبارات التي تجرى على الأجزاء التي وصلت من السيارة من الشركة الصينية، موضحا أن هدف تلك الاختبارات هو قدرتها على السير في الأجواء المصرية ومدى موائمة السيارة مع المناخ المصرى بالكامل سواء المستهلك أو الجودة.

وتابع العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات: نطمئن الجميع أن السيارة تم اختيارها بشكل سليم ومطابقة لاحتياج السوق المصرية، وإذا حدث شيء وهذا وارد سيتم إعادة التفكير في مواصفات السيارة بحيث تتلائم مع المواصفات، وقطعنا شوط كبير مع الشركة الصينية ووصلنا لاتفاقيات وعقود معينة ، والتصنيع المصرى للسيارة سيكون بنسبة 55 إلى 58%، كما أن حجم السيارة متوسطة وليست صغيرة والبطارية الكهربائية تكون أغلى من بطارية السيارة العادية، واقتصاديات تشغيل السيارة الكهربائية أرخص بكثير من تشغيل السيارة بالنزين .