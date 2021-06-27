شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأنفاق: اشترطنا على الشركة الفرنسية ألا تقل نسبة العاملين المصريين عن 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تبدأ الشركة الفرنسية فى تشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو، وتم الاشتراط عليها ألا تقل نسبة العاملين المصريين عن 90%، مضيفا أن معايير القياس والتقييم لا تقل عن 98%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه عبر برنامجها مساء دى ام سى المذاع على قناة دى إم سى: "يجب الحفاظ على مستوى الخدمة وتدويرها بشكل جيد، لافتا إلى أن الشركة الفرنسية تعتبر الشركة الخامسة على مستوى العالم فى تشغيل وصيانة المترو، ولديها جودة ومعايير آلية، ومن ضمن شروط التعاقد، لا تتدخل فى الشركة فى رفع تذكرة المترو ولكن الدولة هى المنوطة بذلك".

كان المهندس كامل الوزير وزير النقل، أعلن عن نقل إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة RATP DEVالفرنسية فى إطار خطة الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لإدارة خطوط الجر الكهربائى لزيادة التنافسية وتخفيف الضغط على الشركة الحكومية.

وأضاف وزير النقل خلال مؤتمر صحفى بمحطة هيليوبوليس، أن الهدف من هذا القرار تقديم خدمة متميزة وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية من خلال الاستفادة بخبرات الشركة الفرنسية باعتبارها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة.