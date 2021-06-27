شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يتوجه إلى روما للمشاركة فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش، والذى يعقد يوم الاثنين بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتحالف لبحث الجهود المشتركة للتصدى لتنظيم داعش الارهابى.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المقرر أيضاً أن يشارك الوزير شكري في الاجتماع المقرر تنظيمه حول سوريا على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف، للتأكيد على الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما يعقد وزير الخارجية عدة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات روما لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.