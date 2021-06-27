شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الرئيس السيسى وجّه بأن تكون جميع القطارات جديدة أو مطورة بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن الرئيس السيسى أصدر تكليفات بأن تكون جميع عربات القطارات إما جديدة أو مطورة بنهاية هذا العام، موضحا أن السكك الحديدية المصرية الثانية في العالم بعد سكك حديد بريطانيا، ولافتا إلى أنه سيتم منح حوافز للعاملين الجادين في السكة الحديد.

وقال وزير النقل، خلال برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، إن عدد الركاب ارتفع إلى مليون راكب مرة أخرى ابتداء من 30 يونيو 2020.

ولفت المهندس كامل الوزير، إلى أن التطوير مكن السكك الحديدية من شراء جرارات وعربات جديدة، مع إصلاح التالفة، متابعة: نستهدف وصول عدد ركاب السكك الحديدية إلى 2 مليون راكب في 30 يونيو 2023، وجاري إعادة تأهيل جرارات دخلت الخدمة منذ الثمانينات.