شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: لا زيادة فى أسعار التذاكر بعد إسناد التشغيل للشركة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية يساهم فى نقل الخبرات، مشيرا إلى أن الشركة الفرنسية التى أسند إليها إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق لا علاقة لها بأسعار التذاكر .

وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق خلال مداخلة هاتفية فى برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور والذى تقدمة الإعلامية بسمة وهبة، أن المواطن سيجد خدمة أكثر تميزًا فى الخط الثالث لمترو الأنفاق بعد إسناد إدارته للشركة الفرنسية ولا زيادة فى أسعار التذاكر، مضيفا أن هناك خطة طموحة لرفع كفاءة الخط الأول والثانى لمترو الأنفاق وبصدد شراء 55 قطار للخط الأول وتم شراء 6 قطارات للخط الثانى وبصدد رفع كفاءة وتطوير 23 قطار للخط الأول.

وواصل والى قائلا: إن 95% من العمالة بالخط الثالث للمترو مصرية حتى مع إسناد إدارته للشركة الفرنسية وتم اشتراط أن لا يقل عدد العمالة المصرية عن 90% عند التعاقد مع الشركة الفرنسية، مضيفا أنه خلال سنتين وثلاثة سنوات لن تكون هناك عربة واحدة غير مكيفة فى مترو الأنفاق بالكامل .

وتابع والى قائلا: إن الخط الثالث لمترو الأنفاق إمبابة سيتم الانتهاء منه فى عام 2023 والخط الرابع الهرم مدة تنفيذه أربع سنوات، والانتهاء من مترو الإسكندرية سيكون خلال ثلاث سنوات.