رئيس "الوطنية للصحافة" يبحث مع السفير العماني التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استقبل المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، بمقر الهيئة، السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، وليد عبدالعزيز، عضو الهيئة ومروة السيسي الأمين العام.

في بداية اللقاء، رحب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالسفير عبدالله بن ناصر الرحبي في بلده الثاني مصر، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتى تمتد عبر التاريخ، وأشار إلى حرص القيادتين المصرية والعمانية على دفع وتعزيز أواصر التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، أوضح الشوربجي، بعض من اختصاصات الهيئة للسفير العماني، وأكد أن الهيئة الوطنية للصحافة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف إعادة الهيكلة للمؤسسات الصحفية القومية في إطار مواجهة التحديات الراهنة، التي تعاني منها الصحافة الورقية في العالم أجمع، فضلًا عن تعزيز دورها التاريخي والقومي أداة رئيسية للتثقيف والتنوير.

كما أشار إلى دور الهيئة الوطنية للصحافة في إجراء تقييم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة، وأضاف أن خطة عمل الهيئة أسفرت عن نتائج إيجابية ظهرت بتحسن في المؤشرات المالية ومجمل الأوضاع وحل عدد من التحديات التي كانت تمثل عائقا أمام عدد من المؤسسات.