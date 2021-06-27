​"صحة البرلمان" تناقش طلبات إحاطة بشأن مستشفيات المنيا والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفى خالد فتح الباب، بشأن تغير الإسناد من الشركة المنفذة لمستشفى بني مزار العام، والمطالبة بسرعة الانتهاء من المستشفى، وطلب إحاطة بشأن غلق المجمع الطبي للتأمين الصحي ببني مزار، ما أثر بالسلب على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه سيتم الانتهاء من مستشفى بني مزار العام، خاصة في ضوء الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، متابعًا: "التأمين الصحي الشامل سيدخل محافظة المنيا في المرحلة المقبلة في 2023".

واستكمل ضاحي: "خصصنا 283 مليون جنيه للمجمع الطبي للتأمين الصحي في بني مزار، وهناك حرص على أن تكون المستشفيات مهيئة لتطبيق التأمين الصحي الشامل"، وأوصت اللجنة بتقديم تقرير كل 3 أشهر عن الأعمال التي تتم في مستشفى بني مزار العام.

كما ناقشت اللجنة، طلب إحاطة من النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن عدم وجود مستشفى مركزي بمركز وادي النطرون، وسرعة الانتهاء من مبنى الباطنة بمستشفى أبو المطامير، وعدم وجود قسم للحروق فيها، والانتهاء من مبنى التأمين الصحي، وعدم وجود استشاري كلى وأورام وغدد بعيادة التأمين الصحي.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تشغيل مستشفى ملوي العامة الجديدة والتي تعمل حاليًا كعزل كورونا والتي تم الموافقة بناء على طلب لضمها لأمانة المجالس الطبية المتخصصة.

وقال ممثل وزارة الصحة، إنه بالفعل المستشفى تكلف 250 مليون جنيه، وصدر قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية مستشفى ملوي العامة الجديدة لأمانة المجالس المتخصصة، اعتبارًا من أول يوليو، وستعمل المستشفي وتستقبل المرضى.