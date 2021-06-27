أسبوع ساخن.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر بسبب هذه الظاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف بدأ منذ أيام، وفصل الصيف من المعروف أنه فصل حار، ترتفع فيه درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأضافت شاكر، أن منخفض الهند الموسمي بدأ تأثيره على مصر منذ أيام، مما أدى إلى ارتفاع الحرارة عن المعدل الطبيعي درجتين إلى 3 درجات، لافتة إلى أن الطقس يستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وتابعت: "المواطنون يشعرون حاليًا بدرجات حرارة أعلى من المعلنة نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، والتي تؤدي إلى الإحساس بالحرارة بقيمة تصل لـ3 درجات أعلى من المعلنة، لذلك يتم الإعلان عن الحرارة والحرارة المحسوسة".

وأشارت، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 37 حتى 38 درجة في القاهرة، لكن تصل إلى 44 درجة في جنوب البلاد، والإحساس بارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى ارتفاع نسب الرطوبة، والتي قد تصل إلى 90%.

ونصحت المواطنين بعدم التواجد تحت أشعة الشمس في الفترة من الـ12 ظهراً حتى الـ5 عصراً، لأن هذه الفترة تسجل أعلى قيم لدرجات الحرارة، لذلك يجب تجنب أشعة الشمس، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة، والإكثار من تناول السوائل.