إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بانتحال صفة شرطي وتفتيش المواطنين بالموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أحالت نيابة الموسكي الجزئية، عاطل متهم بانتحال صفة رسمية رجل شرطة، وتفتيش المواطنين، وإحراز ذخائر دون وجه حق، إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية وهي كونه أحد أفراد الشرطة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، حال إحرازه الذخائر، ولبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك.

وشهد نقيب شرطة بقسم الموسكى بأنه وردت إليه معلومات تفيد بقيام المتهم بالتزين بالزي الرسمي المخصص لرجال الشرطة علانية، من غير أن يكون له صفة رسمية في ذلك ويقوم بتفتيش المواطنين، وبإجراء تحرياته السرية تأكد من صحتها، وبانتقاله لمحل ضبط المتهم أبصره متزينا بالزي المخصص لرجال الشرطة، فضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على ذخائر صوت، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.