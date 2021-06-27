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"زفة" كادت تنتهي بمأساة.. 5 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالصف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بمركز الصف، جنوب الجيزة، مساء الأحد.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بنطاق قرية أسكر بدائرة مركز الصف.

وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة ملاكي -تقل زوجين وأبنائهما- ضمن موكب حفل زفاف "الزفة" قادمة من قرية الودي، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها وإصابة 5 أشخاص بينهم السائق.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وحالتهم مستقرة وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، ورفع آثار الحادث من نهر الطريق.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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