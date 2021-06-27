المؤبد لمسجل خطر والمشدد لآخرين في اتهامهم بقتل سائق توك توك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد ٢٥ عامًا لمسجل خطر والمشدد ١٥ سنة لاثنين آخرين؛ لاتهامهم باستدراج سائق توك توك وقتله وسرقته لخلافات مالية مع المتهم الأول في السلام.

بدأت الواقعة بمشاجرة نشبت بين المتهم الأول ويدعى "خ. ك"، ٤٣ سنة، عاطل ويحمل كارت إجرامي سرقة بالإكراه (مسجل خطر)، والمجني عليه ويدعى "ح. خ"، ٣٣ سنة، سائق توك توك، بسبب خلافات مالية بينهما، حيث اقترض المتهم مبلغًا ماليًا من المجني عليه، على وعد برده، إلا أن المتهم ماطل أكثر من مرة ورفض رد المبلغ للمجني عليه.

وحسب التحريات فإن المجني عليه حاول إقناع المتهم برد المبلغ، إلا أن الأخير تهرب أكثر من مرة، مما دفع المجني عليه للذهاب إلى منزل المتهم، لمطالبته بالمبلغ، ما أثار غضب الأخير فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى حد الاشتباك بالأيدي لولا تدخل الجيران للفض بينهما، فهدد المجني عليه المتهم بالإبلاغ عنه وفضحه في المنطقة التي يسكن بها، فانهال المتهم بالضرب على المجني عليه متوعدا إياه بالانتقام منه.

وذكرت التحريات أنه في نفس يوم الواقعة عثر الأهالي بمنطقة النهضة، على جثة شاب ثلاثيني وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم في أرض فضاء، على الفور تم إبلاغ قسم الشرطة، وحضر فريق من البحث الجنائي لمسرح الجريمة للفحص، وحضر فريق من النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل لخلاف بين المجني عليه والمتهم الأول، فأمرت بضبطه، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة بمعاونة اثنين من زملائه حيث قاما باستدراج المجني عليه من منطقة السلام إلى إحدى المناطق النائية بالنهضة، وما أن وصل إلى مسرح الجريمة انهال المتهم الأول عليه بالطعن فسقط قتيلًا.

وأرشد المتهم الأول عن زملائه وألقي القبض على المتهمين، ووجهت النيابة لهم تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة بيضاء بالمخالفة للقانون، وأمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها السابق.