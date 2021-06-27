التحفظ على 180 ألف مطبوعة تجارية داخل مطبعة بدون ترخيص بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة المرج، بالتحفظ على 180 ألف نسخة مطبوعات تجارية بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، داخل مطبعة بدون ترخيص بالمرج.

كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن مباحث المصنفات بالقاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط 180000 نسخة مطبوعات تجارية عبارة عن "علب كرتون مدون عليها أسماء لبعض الشركات "، بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وذلك داخل مطبعة "بدون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة المرج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.