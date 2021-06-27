"الفرامل قفشت".. تفاصيل تصاعد أدخنة من قطار البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تصاعد أدخنة من قطار ركاب بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بإبلاغ أحد المواطنين عن تصاعد أدخنة من قطار بقرية المرازيق.

ودفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء، تنسيقا مع وحدة إطفاء الجنوب بالتنسيق مع العميد حسام لافي، مأمور مركز البدرشين.

وتبين أن عطلا بفرامل إحدى العربات "الفرامل قفشت" نتج عنه تصاعد الأدخنة، وجرى السيطرة على الحريق سريعا، وتغيير العربة بأخرى، واستئناف الرحلة.