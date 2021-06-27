الهروب الأخير.. كواليس غرق طالب في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي صبي مصرعه غرقا بنهر النيل مركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بنطاق قرية نكلا التابعة لمركز منشأة القناطر.

على الفور، دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري تابع لنقطة منشأة القناطر -تم افتتاحها حديثا-.

ونجح رجال الضفادع البشرية في انتشال جثمان الغريق. وكشفت معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، أن الجثة لطالب يدعى محمد هاني عبد السلام 14 سنة، يرتدي "شورت".

تحريات المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث منشأة القناطر، أشارت إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن الطالب نزل للاستحمام في نهر النيل هربا من حرارة الجو فلقي مصرعه غرقا.

تم إيداع جثته المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة لللتصريح بالدفن.