بعد استغاثة والدتها.. القبض على متهم بالتحرش بـ"فتاة العمرانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو طالبة اتهمت شابا بمعاكستها والاعتداء عليها بالضرب والسب بالعمرانية.

بالفحص تبين حضور طالبة لقسم شرطة العمرانية وبصحبتها والدتها ، وقررت أنه أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم، قام قائد إحدى السيارات بمعاكستها، ولدى معاتبتها له تعدى عليها بالضرب والسب دون إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد نجيب، رئيس مباحث العمرانية، ومعاونه الرائد هاني عجلان من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه والسيارة قيادته.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.