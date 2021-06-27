29 يونيو.. نظر طعن إلغاء قرار التعليم بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ٢٩ يونيو الجاري لنظر الطعن المقام من عمرو عبد السلام المحامي، بصفته وليًا طبيعيًا على نجلته "سما" الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة، ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة بصفته، وطالب فيه بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحان طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021.

وطالب عبدالسلام بإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا الكتاب الدوري المطعون فيه ومن أخصها إلزام الجهة الإدارية بوضع نماذج امتحانية قومية موحدة للمواد المشتركة المضافة إلى المجموع "اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية" لطلاب الشعب العلمية "علمي علوم ورياضة" والشعبة الأدبية، مع تعديل جدول مواعيد الامتحانات المرفقة بالكتاب الدوري في تلك المواد وتحديد مواعيد ثابتة وموحدة لانعقادها.

كما طالب بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل مقر اللجان الامتحانية منعًا للغش مع إلزام الجهة الإدارية بتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية (بنظام البوكليت)، وإجراء عملية تصحيح الأوراق يدويا عن طريق المصححين التابعين للجهة الإدارية المطعون ضدها مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.

وقال عبد السلام في دعواه إن قرار وزير التربية والتعليم الذي تضمنه الكتاب الدوري المطعون فيه، بوضع نماذج امتحانية مختلفة للمواد الأساسية المشتركة بين طلاب الأقسام الثلاثة؛ الذين تماثلت مراكزهم القانونية طبقًا للقواعد الموضوعية والشروط القانونية من خوضهم سباق امتحان الثانوية العامة عن طريق الامتحان القومي الموحد في تلك المواد المشتركة، يشكل اعتداءً صارخًا على مبدأي المساواة وعدم التميز وتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب والمنصوص عليهما بالمواد 4 و9و19و53 من الدستور الحالي.