شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: «الناس الوحشين داخل وخارج مصر مش مبسوطين بتطوير السكة الحديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن بعض العناصر غير سعيدة بتطوير هيئة السكة الحديد.

وأضاف الوزير، خلال لقاء مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «السكك الحديدية المصرية الثانية في العالم بعد سكك حديد بريطانيا»، مشيرا إلى أن السكك الحديدية كانت تنقل مليون راكب قبل ثورة 25 يناير، ثم انخفض العدد إلى ما يقرب من 600 ألف خلال الفترة من 2011 إلى 2013، بسبب انخفاض عدد الجرارات إلى 400.

وأوضح: «عدد الركاب ارتفع إلى مليون راكب مرة أخرى ابتداء من 30 يونيو 2020»، لافتا إلى أن التطوير مكن السكك الحديدية من شراء جرارات وعربات جديدة، مع إصلاحها التالفة.

وأكد أن وزارة النقل تستهدف وصول عدد ركاب السكك الحديدية إلى 2 مليون راكب في 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أنه جاري إعادة تأهيل جرارات دخلت الخدمة منذ الثمانينات.

وأكمل وزير النقل: «الناس الوحشين داخل وخارج مصر مش مبسوطين بتطوير السكة الحديد»، مضيفا: «أعداء النجاح والتطوير كثيرون».

وتابع: «فئة أعداء التطوير تشمل المهملين وأصحاب الأفكار المتطرفة والعناصر الإثارية»، مشيرا إلى أن الإهمال كان وراء حادث قطاري سوهاج.

وأوضح الوزير أنه شعر بوجود فجوة بينه وبين الموظفين بسبب عدم إبلاغ القيادات تعليماته للعاملين.