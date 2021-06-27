شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة توقف 7 حالات بناء مخالف بحدائق الأهرام ( صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة تكثيف حملات المتابعة وضبط المخالفات بقطاع حدائق الأهرام بحي الهرم لزيادة معدلات الإنضباط ومنع المخالفات إلى جانب إستمرار جهود النظافة ورفع المخلفات والإشغالات ومعوقات الحركة المرورية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ونجحت حملات الضبط والمتابعة في إيقاف أعمال ٧ حالات بناء مخالف وسحب معدات من العقارات أرقام ٣٠٥ أ؛ 15 و6و، 21 ط، 493 21ط، وإزالة أعمال مخالفة عبارة عن برجولة بالفراغ السياحى بالعقار ٣٥٥ أ مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أما عن جهود النظافة وتحسين حالة البيئة ورفع المخلفات والإشغالات ومعوقات الحركة المرورية قد تم رفع عدد من الحواجز الحديدية أمام عقارات أرقام 487 أ و488 أ ورفع مخلفات ونظافة قطع التراضي الفضاء أرقام 408 أ و449 أ، إلى جانب بدء أعمال تطوير شارع وميدان الثروة المعدنية.