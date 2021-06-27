شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري أمراض صدرية يكشف طرق علاج حساسية الصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور راجي غالي، استشاري ومدرس الأمراض الصدرية بطب عين شمس، إن هناك طرق عديدة للحد من أعراض حساسية الصدرية، والتي يمكن من خلالها المساعدة في التغلب على حساسية الصدر؛ ومن هذه الطرق: العلاج بالأكسجين ويتم استخدام العلاج بالأكسجين للمحافظة على المستوى المطلوب للأكسجين في الدم، ويتم العلاج بالأكسجين من خلال إيصال الأكسجين إلى الرئتين عن طريق استخدام أنبوب أو قناع خاص.

وأضاف «غالي»، خلال لقائه مع الإعلاميين رنا الدويك وإيريني نجيب، في برنامج «كونسولتو»، المذاع على قناة «دريم»، اليوم الأحد، أنه قد يحتاج البعض إلى العلاج بالأكسجين فقط خلال النوم أو أداء التمارين الرياضية، في حين قد يحتاج البعض الآخر إلى العلاج المتواصل بالأكسجين، ولكنه يحتاج إلى العلاج بموسعات الشعب الهوائية، والتي تعمل على إرخاء الشعب الهوائية وتوسعتها؛ الأمر الذي يسهل من عملية التنفس.

وتابع: «يأتي النوع الثالث لعلاج حساسية الصدر، وهو العلاج بالأفيونات ويتم استخدام الأفيونات أحيانًا للتحكم بضيق التنفس الناتج عن الحساسية الصدرية أو للتخلص من السعال المزمن المقاوم للعلاجات الأخرى، بينما يحتاج آخرين العلاج بمثبطات الجهاز المناعي، حيث قد تستخدم الأدوية المتبطة للجهاز المناعي، مثل: مايكوفينوليت أو أزاثيوبرين أو ريتوكسيماب في التقليل من ردة الجهاز المناعي للمهيجات التي تُسبب ظهور الأعراض من خلال تقليل الالتهاب في الرئتين.

وأشار إلى أن هناك العلاج «بالكورتيكوستيرويدات» ويتم استخدام الكورتيكوستيرويدات المختلفة، مثل بريدنيزون لتقليل الالتهاب، وقد يتم استخدام الكورتيكوستيرويدات لبضعة أشهر، أو زراعة الرئتين ويتم اللجوء إلى عملية زرع الرئتين بعد فشل الطرق العلاجية والوقائية في التخفيف من أعراض المرض واحتمال إصابة الرئتين بالتندبات، إذ يتم أخذ الرئة من متبرع صحي لتتم زراعتها عند المريض.