شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يدشن أحدث حافلة نقل لذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأحد، أحدث حافلة مزودة بمصعد هيدروليكي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع.

ووجه المحافظ بتسليم الحافلة لجمعية التأهيل الإجتماعي لخدمة رواد الجمعية، مشيراً إلى أن الحافلة تستوعب 10 أفراد وتشمل التجهيزات اللازمة لتيسير حركة وانتقال ذوي الاحتياجات الخاصة.