شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلاب قسم الترميم بكلية الآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأحد، مشروع التخرج لطلبة قسم الترميم بكلية الآثار.

أنتج طلاب قسم الترميم بآثار الأقصر، أكثر من 45 مشروع تخرج تنوعت ما بين العجلة الحربية، ونموذج لإنقاذ الآثار الغارقة، وقناع الملك توت عنخ آمون، وبعض اللوحات والتماثيل، ونافورة مياه، ورأس الملكة نفرتيتي.

وأشاد رئيس الجامعة بما رآه من مستوى متميز سواء من ناحية التعليم والتدريب الراقي أو من جانب المواهب التي يتميز بها الطلاب، موصيا بوضع بعض منها لتزيين بعض الكليات والإدارة المركزية لجامعة الاقصر، مؤكدا حرصه على المشاركة فى مثل هذه الفاعلية التي تأتى من منطلق تأكيده الدائم على انه لا يتعامل مع الطلاب معاملة أستاذ وطالب وإنما معاملة الأب لأبنائه، مشدداً على أي نجاح يحققه الطلاب هو نجاح شخصي له وأن إدارة الجامعة تضع نصب عينيها مصلحة الطلاب فى جميع قراراتها.