رصف طريق ميت رهينة السياحي بالبدرشين (صور)

تنفذ محافظة الجيزة خطه تطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية والرئيسية بكافة القطاعات وخاصه الشوارع التي تشهد كثافات مرورية في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة خلق محاور مرورية جديدة وتطوير الشوارع التي بحاجة إلى ذلك.

محمد يوسف

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