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شكرا لقرائتكم خبر عن رصف طريق ميت رهينة السياحي بالبدرشين (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنفذ محافظة الجيزة خطه تطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية والرئيسية بكافة القطاعات وخاصه الشوارع التي تشهد كثافات مرورية في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة خلق محاور مرورية جديدة وتطوير الشوارع التي بحاجة إلى ذلك.
وقامت المحافظة بتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورصف طريق ميت رهينة السياحى بمركز البدرشين بطول ١.٥ كم بدءا من طريق المريوطيه حتى متحف ميت رهينة.