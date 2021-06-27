شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 735 ألفًا و325 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية أدوا الامتحانات التحريرية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 735 ألف و325 طالب طالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، الأحد، الامتحان في 237 مادة امتحانية (220 مادة فترة أولى – 17 مواد فترة ثانية)، داخل 3111 لجنة للامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، في بيان، إن امتحانات الدبلومات الفنية اليوم سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية وهاشم على جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقدوا عدد من اللجان وهي (شبرا الميكانيكية- فريد أبوحديد الإعدادية- شبرا الفندقية)، كما تم الاطمئنان على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، ومتابعة توفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واستدعاء الشؤون القانونية لإعمال شئونها حيال تلك الحالات.