شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنشاء صندوق قروض تنمية المراعي والثروة الحيوانية في مطروح بقيمة 2 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الأحد، البدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق قروض تنمية المراعي والثروة الحيوانية بقيمة 2 مليون جنيه كقروض دوارة.

كما قرر محافظ مطروح التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى في توفير مشروعات كمنحه بقيمة 7.5 مليون جنيه لإقامة مشروعات مدرة للدخل منها ابراج الحمام وتربيه الاغنام والماعز والتي تبدأ كمرحلة أولى بـ500 مشروع بالتنسيق بين وزاره التضامن وزاره الزراعة ومحافظة مطروح.

كذلك التعاون مع المجلس القومى للمرأة في توفير بعض المشروعات بالتيسيرات المقدمة لتوفير مزيد من مصادر الدخل للمرأة.

جاء ذلك على جانب اجتماع محافظ مطروح مع رؤساء القرى اليوم وقد وجه المحافظ لرؤساء القرى بضرورة الالتحام بالمواطنين والاستماع إلى مطالبهم وجمعها حتى يتم تفعيلها من خلال اداره تنميه القريه سواء عن طريق المحافظه أو المشروعات التنموية أو التواصل مع المؤسسات لتلبيه هذه الاحتياجات.